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Чехи летом чаще берут кредиты, даже если им не нужны деньги

Чехи летом чаще берут кредиты, даже если им не нужны деньги

Марина Комарова 86 0
Хорошая экономическая ситуация, рост заработной платы и более выгодные условия мотивируют многих чехов брать кредиты, даже если нет особой нужды в деньгах.
Чехи летом чаще берут кредиты, даже если им не нужны деньги

Данные компании Porovnej24 показали, что в летние месяцы чехи, как правило, берут больше кредитов, чем в остальное время года, поэтому средняя сумма потребительского кредита летом увеличивается с 81 000 до 90 400 крон.

По мнению экспертов, отзыв лицензий у небанковских компаний, предоставлявших невыгодные или мошеннические потребительские кредиты, является одной из причин, по которой кредиты сейчас дешевле, чем несколько лет назад. С другой стороны, по сравнению с предыдущим годом кредиты немного подорожали - за ту же сумму в этом году заявитель заплатит на 3% больше, чем год назад. В настоящее время заемщик выплачивает в среднем 21 284 кроны процентов по кредитам в год.

Средняя выплата чешской семьи по потребительскому кредиту составляет 2200 крон в месяц, у пенсионеров этот показатель составляет около 1300 крон. Гораздо более тяжелым бременем для домашних хозяйств являются выплаты по ипотечным кредитам. Данные показывают, что в среднем чехи платят за ипотеку около 140 000 крон в год.

«Большая проблема заключается в том, что люди часто берут взаймы без необходимости, не вникая в условия договора. Некоторые занимают деньги, например, чтобы купить новую электронику или поехать в отпуск», - говорит Збынек Лайсек из компании Porovnej24.

«Поэтому мы советуем всем заявителям подумать, действительно ли им нужен кредит и могут ли они на самом деле его погасить. Второй шаг - выбрать подходящую финансовую организацию, за счет чего можно значительно сэкономить», - добавил он.

При сравнении ставок основное внимание следует уделять значению показателя RPSN (годовой процентной ставки), который также отражает все затраты по займам, показывая, сколько дополнительных денег вы заплатите за один год погашения.

Источник: novinky.cz

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Темы
кредитование банки Чехия ипотеки
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