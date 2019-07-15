В 60% неполных семей дети проводят все каникулы дома

Тысячи чешских семей отправляют детей на каникулы в лагеря или едут вместе в отпуск. Однако 61% родителей, в основном матерей, которые воспитывают детей самостоятельно, не могут себе этого позволить из-за отсутствия денег.

Такие результаты показал опрос, проведенный на сайте Vaše výživné.cz, создатели которого помогают неполным семьям. В исследовании участвовали 500 человек.

«Причина, по которой более половины опрошенных родителей остаются дома летом, очень проста: им не хватает денег на отпуск. Вот почему они были бы признательны за финансовую помощь со стороны государства, например за оплату лагерей или кружков во время каникул», — сказала Ивета Новотна, основатель сайта. Она предлагает обсудить государственную поддержку внешкольных клубов, работающих в каникулы, или работу летних детских садов для родителей, которые воспитывают детей в одиночку.

Министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова сообщила, что в министерстве сейчас обсуждают, как сделать доступнее для детей и их родителей различные кружки, так называемые школы в природе или летние лагеря. «Неполные семьи ежедневно испытывают финансовые проблемы, они не могут оплатить школьные обеды, фрукты или овощи, а также летние лагеря, поэтому мы боремся за улучшение условий для таких семей», — добавила Малачова.

По словам Новотны, нехватка средств связана не только с неуплатой алиментов бывшими партнерами, но и с их низкими зарплатами. «Самая маленькая сумма алиментов, которая у нас зарегистрирована, составляет 100 крон и определена судом. 10% родителей-одиночек получают алименты менее 1000 крон, а каждый двадцатый — 500 крон», — сказала она.

По данным Министерства юстиции, в прошлом году было принято более 38 тысяч судебных решений по алиментам. Родители, которые обязаны выплачивать их по суду, зарабатывают в среднем 25 399 крон в месяц. На ребенка в возрасте до пяти лет алименты составляют в среднем 2600 чешских крон в месяц, от 6 до 10 лет — 3156 крон, от 11 до 14 лет — 3339, от 15 до 18 — 3645 крон.

У каждого родителя есть возможность попросить увеличить или уменьшить сумму алиментов, если ситуация в семье меняется, например ребенок идет в школу или детский сад.

Источник: novinky.cz