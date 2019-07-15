Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.6
USD
22.71
RUB
0.36
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
03d 20 °C
В 60% неполных семей дети проводят все каникулы дома

В 60% неполных семей дети проводят все каникулы дома

Марина Комарова 180 0
Тысячи чешских семей отправляют детей на каникулы в лагеря или едут вместе в отпуск. Однако 61% родителей, в основном матерей, которые воспитывают детей самостоятельно, не могут себе этого позволить из-за отсутствия денег.
В 60% неполных семей дети проводят все каникулы дома

Такие результаты показал опрос, проведенный на сайте Vaše výživné.cz, создатели которого помогают неполным семьям. В исследовании участвовали 500 человек.

«Причина, по которой более половины опрошенных родителей остаются дома летом, очень проста: им не хватает денег на отпуск. Вот почему они были бы признательны за финансовую помощь со стороны государства, например за оплату лагерей или кружков во время каникул», — сказала Ивета Новотна, основатель сайта. Она предлагает обсудить государственную поддержку внешкольных клубов, работающих в каникулы, или работу летних детских садов для родителей, которые воспитывают детей в одиночку.

Министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова сообщила, что в министерстве сейчас обсуждают, как сделать доступнее для детей и их родителей различные кружки, так называемые школы в природе или летние лагеря. «Неполные семьи ежедневно испытывают финансовые проблемы, они не могут оплатить школьные обеды, фрукты или овощи, а также летние лагеря, поэтому мы боремся за улучшение условий для таких семей», — добавила Малачова.

По словам Новотны, нехватка средств связана не только с неуплатой алиментов бывшими партнерами, но и с их низкими зарплатами. «Самая маленькая сумма алиментов, которая у нас зарегистрирована, составляет 100 крон и определена судом. 10% родителей-одиночек получают алименты менее 1000 крон, а каждый двадцатый — 500 крон», — сказала она.

По данным Министерства юстиции, в прошлом году было принято более 38 тысяч судебных решений по алиментам. Родители, которые обязаны выплачивать их по суду, зарабатывают в среднем 25 399 крон в месяц. На ребенка в возрасте до пяти лет алименты составляют в среднем 2600 чешских крон в месяц, от 6 до 10 лет — 3156 крон, от 11 до 14 лет — 3339, от 15 до 18 — 3645 крон.

У каждого родителя есть возможность попросить увеличить или уменьшить сумму алиментов, если ситуация в семье меняется, например ребенок идет в школу или детский сад. 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
дети алименты школы детский сад спорт
Читайте
по теме 
Депутаты приняли в первом чтении проект закона об увеличении пособия на ребенка до 300 тысяч крон
10.07.2019 19:21 Экономика
Депутаты приняли в первом чтении проект закона об увеличении пособия на ребенка до 300 тысяч крон
11340 0
Многие детские сады в Праге приняли двухлетних детей
08.07.2019 12:51 Общество
Многие детские сады в Праге приняли двухлетних детей
1065 0
Бездомный в Чехии нашел мертвого новорожденного ребенка
03.07.2019 13:15 Общество
Бездомный в Чехии нашел мертвого новорожденного ребенка
1511 0
В Праге пройдет международная выставка роботов
01.07.2019 09:51 Пресс-релизы
В Праге пройдет международная выставка роботов
1575 0
Последние новости:
15
июля
Женщина-юрист оказалась в психиатрической клинике из-за выращивания конопли
15.07.2019 13:31 Общество
Женщина-юрист оказалась в психиатрической клинике из-за выращивания конопли
78 0
В Праге станет жарко, как в Тбилиси и Неаполе
15.07.2019 13:23 Общество
В Праге станет жарко, как в Тбилиси и Неаполе
152 0
За четыре часа люди купили 5000 юбилейных банкнот с портретом Карела Готта
15.07.2019 08:39 Культура
За четыре часа люди купили 5000 юбилейных банкнот с портретом Карела Готта
358 0
В Чехии поезд столкнулся с автомобилем, погибли четыре человека
15.07.2019 07:53 Общество
В Чехии поезд столкнулся с автомобилем, погибли четыре человека
690 0
12
июля
Капитальный ремонт Либеньского моста начнется весной следующего года
12.07.2019 14:37 Экономика
Капитальный ремонт Либеньского моста начнется весной следующего года
938 0
В Оломоуце произошло крупное ДТП, погибли три человека
12.07.2019 13:11 Общество
В Оломоуце произошло крупное ДТП, погибли три человека
1340 0
Чехи летом чаще берут кредиты, даже если им не нужны деньги
12.07.2019 10:19 Экономика
Чехи летом чаще берут кредиты, даже если им не нужны деньги
765 0
В пражском зоопарке родился североамериканский дикобраз
12.07.2019 08:57 Общество
В пражском зоопарке родился североамериканский дикобраз
440 0
В результате стрельбы в ресторане в Чехии скончалась женщина
12.07.2019 08:24 Общество
В результате стрельбы в ресторане в Чехии скончалась женщина
3783 0
11
июля
В этом году физлица и фирмы в Чехии сдали 2,8 млн налоговых деклараций
11.07.2019 15:39 Экономика
В этом году физлица и фирмы в Чехии сдали 2,8 млн налоговых деклараций
695 0


Мобильная версия