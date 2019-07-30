Китай скупает чешскую древесину

С января по май 2019 года из Чехии в Китай было экспортировано более 350 тысяч тонн необработанного дерева – почти в три раза больше, чем годом ранее. По итогам года Поднебесная закупит чешской древесины на 1,1 млрд крон, выйдя на третье место в мире после Австрии и Германии.

С начала года в Австрию было вывезено чешской древесины на 2,7 млрд крон, в Германию – почти на 1,5 млрд.

Китай, наращивая закупки в Чехии, компенсирует 40-процентное падение поставок из США в связи с торговой войной. Цены, по которым китайцы берут сырье, на 15% выше, чем готовы платить Австрия и Германия, при этом требования к качеству у закупщиков из Азии ниже: главное, чтобы древесина помещалась в контейнеры длиной 12 метров.

Чехия вынужденно наращивает заготовку древесины из-за распространения жука-короеда. Если вовремя срубить пораженные им деревья, их можно использовать как строительный материал второго сорта. Ранее в стране в год в среднем заготавливали 16 млн кубометров сырья, а в 2019-м, по оценкам специалистов, добыча может составить 50 млн кубометров.

«В Чехии не в состоянии обработать столько древесины, а Китай сейчас является фактически “бездонным” покупателем», — пояснил лесничий из Среднеческого края Мирослав Пацовский.

В мировых масштабах Китай — крупнейший импортер этого вида сырья: ежегодно страна закупает около 400 млн кубических метров.

Источник: e15.cz