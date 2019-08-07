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Еврокомиссия уличила чешских мобильных операторов в нарушении антимонопольного законодательства

Еврокомиссия уличила чешских мобильных операторов в нарушении антимонопольного законодательства

Александра Кириченко 274 0
Европейская комиссия подозревает чешских мобильных операторов T-Mobile и O2, а также оператора телекоммуникационной инфраструктуры CETIN в нарушении антимонопольных норм Евросоюза. По предварительному заключению ЕК, договоренность этих компаний о совместном использовании инфраструктуры ограничивает конкуренцию.
Еврокомиссия уличила чешских мобильных операторов в нарушении антимонопольного законодательства

Пока комиссия лишь уведомила фирмы о выявленных нарушениях, обвинения им не предъявлены. Расследование продолжится, и, если оно подтвердит факт противоправных действий, на операторов могут наложить штраф до 10% их годового оборота.

Операторы начали сотрудничество в 2011 году и постоянно его расширяют. Совместное использование инфраструктуры — распространенная практика, позволяющая сократить расходы и ускорить развитие сети в сельской местности. В общем случае это выгодно для абонентов, но может негативно влиять на конкуренцию.

Еврокомиссия подчеркивает, что концентрация активов на чешском рынке мобильной связи очень высока: в стране действуют только три оператора, и двое из них обслуживают три четверти всех абонентов. Такая ситуация, по мнению комиссии, мешает развитию рынка, так как у операторов нет мотивации для развития своих сетей и услуг.

«При признаках того, что договоренность о сотрудничестве вредит интересам пользователей, наша обязанность — провести расследование и сделать так, чтобы на рынке установилась реальная конкуренция. В данном случае мы опасаемся, что договор о совместной использовании инфраструктуры между двумя крупнейшими операторами в Чехии ограничило конкуренцию в густонаселенных районах страны», — заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

O2 CZ и T-Mobile CZ — крупнейшие мобильные операторы в Чешской Республике. O2 и CETIN до 2015 года были единой компанией, обе структуры входят в группу PPF.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
мобильная связь Евросоюз T Mobile
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