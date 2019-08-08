На смену «стравенкам» могут прийти выплаты на счет

Министр финансов Алена Шиллерова хочет расширить систему компенсации питания на всех работающих в Чехии и дать возможность получать эти средства на банковский счет. Сейчас работникам выдают бумажные или электронные ваучеры («стравенки»), которые можно потратить в продуктовых магазинах и заведениях общепита.

Глава Минфина обратила внимание на то, что сейчас «стравенками» или возможностью питаться в столовой не охвачено около четверти работников. Она хочет исправить ситуацию, а также сделать систему более удобной. По проекту Шиллеровой, работодатели получат возможность переводить соответствующую сумму прямо на счет сотрудника отдельно от зарплаты. Эта выплата не будет облагаться налогом. Фирмы, которые захотят сохранить систему ваучеров, смогут это сделать.

В случае введения новой системы магазинам и ресторанам не придется платить 6% за конвертацию «стравенок» в деньги.

Изменения нанесут удар по компаниям, которые сейчас занимаются выпуском ваучеров на питание. Их представители утверждают, что и для магазинов с ресторанами отказ от «стравенок» не выгоден, так как работники смогут тратить полученные деньги не только на питание, но и на другие цели. Однако в секторе не разделяют этих опасений. «Те, кто привык ходить на обед, продолжат это делать. Возможно, кратковременное снижение и будет, но ничего драматического мы не ожидаем», — сказал глава Ассоциации отелей и ресторанов Чешской Республики Вацлав Старек, отметив, что заведения общепита и магазины сейчас вынуждены принимать купоны, так как это делают конкуренты.

Источник: lidovky.cz