Чешские туристы игнорируют отели Праги

Во втором квартале 2019 года число гостей в чешских отелях, пенсионах и кемпингах составило 5,8 млн человек — на 4,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Увеличилось и количество ночевок — до 13 млн, на 3,8%.

Показатели, по словам представителя Чешского статистического управления (ČSÚ) Павла Ванчуры, не смог испортить даже холодный и дождливый май.

Прирост чешских и иностранных туристов с апреля по конец июня оказался примерно одинаковым, 4,9 и 4,8% соответственно. «Что касается топ-10 стран, заметнее всего выросли показатели Германии и Франции. Туристов из Великобритании и Южной Кореи, напротив, стало меньше», — рассказал Ванчура.

Больше всего зарубежных гостей приехало в Чехию из Германии, 570 тысяч (+7,7%), то есть около 20% всех иностранных туристов. На втором месте — граждане Словакии, их было около 200 тысяч, далее следуют поляки — 187 тысяч. Гостей из Великобритании стало на 1,3% меньше, из Южной Кореи — на 4,4%.

Самый заметный прирост туристов отмечен в Либерецком, Оломоуцком и Пардубицком краях, и лишь на Высочине гостей стало меньше.

Больше всего ночей туристы провели в пражских отелях. При этом в ČSÚ отмечают, что девять из десяти постояльцев столичных гостиниц — иностранцы, а чехи чаще всего останавливаются в средствах размещения Южночешского, Южноморавского и Краловеградецкого краев.

Источник: ceskenoviny.cz