Общий долг чехов по итогам первого полугодия 2019 года превысил 2,4 трлн крон

Общая сумма долга чешских граждан составила 2,38 трлн крон, увеличившись на 148,7 млрд крон в годовом исчислении. Согласно данным чешского информационного реестра клиентов банковского и небанковского сектора, количество людей, у которых возникли проблемы с погашением потребительских кредитов, сократилось на 61 тысячу и составило 215 тысяч.

Число людей, которые не погашают свои потребительские кредиты, за последние три квартала резко снизилось. Сейчас их на треть меньше, чем три года назад, — 312 тысяч человек. В конце июня количество чехов, которые не погасили свои ипотечные обязательства, также уменьшилось на 18% и составило менее 20 тысяч. С точки зрения невозврата жилищных кредитов наиболее рискованной категорией являются заемщики в возрасте до 24 лет и старше 55 лет. Общая сумма долга по жилищным кредитам сейчас составляет 1,9 трлн крон.



«Рекордно низкий уровень безработицы и рост заработной платы позволяют людям занимать все более высокие суммы и выплачивать их. Второй фактор — это ответственный подход банков и других финансовых учреждений, которые тщательно учитывают потенциальные риски при предоставлении кредитов», — отметил Иржи Райль, исполнительный директор небанковского реестра.

Источник: euro.cz