Полиция может обвинить десять человек в уклонении от уплаты налогов при продаже сигарет

Полиция намерена предъявить обвинение десяти подозреваемым в занижении налога на добавленную стоимость при торговле табачными изделиями. По словам криминалистов, злоумышленники нанесли государству ущерб в 265 млн крон. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

«Согласно нашим данным, группа из десяти человек декларировала фиктивные поставки табачных изделий из Чехии в различные государства — члены Европейского Союза, то есть за пределы налоговой территории республики», — рассказал Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центрального бюро по борьбе с организованной преступностью.

Виновные лица, как утверждается, требовали вычета НДС на товары, приобретенные в Чешской Республике, а также требовали освобождения от НДС при поставке товаров в другие государства Евросоюза. Однако фактически они не поставляли табачные изделия за границу, а продавали их без НДС в Чешской Республике.

Полиция конфисковала имущество подозреваемых на общую сумму около 40 млн крон.