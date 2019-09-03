Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
23.65
RUB
0.35
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
01d 16 °C
Средняя заработная плата в Чехии превысила 34 тысячи крон

Средняя заработная плата в Чехии превысила 34 тысячи крон

Марина Комарова 98 0
Средняя заработная плата до вычета налогов в Чехии во втором квартале 2019 года составила 34 105 крон. Это на 2290 крон больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Средняя заработная плата в Чехии превысила 34 тысячи крон

Медианная зарплата составила 29 127 крон — это означает, что ровно половина чехов получает больше или меньше данной суммы.

Номинальное годовое увеличение средней заработной платы составило 7,2%, однако в реальном выражении с учетом инфляции она выросла только на 4,3%.

Самая высокая средняя заработная плата выплачивается работодателями в Праге — 42 297 крон. Столица — единственный регион, где средний показатель превышает 40 тысяч крон. Меньше всего зарабатывают жители Карловарского края, 29 691 крону. Это единственный регион, где пока не преодолен рубеж в 30 тысяч.

«Динамика заработной платы превзошла ожидания и, несмотря на признаки экономического охлаждения, все еще находится на высоком уровне», — прокомментировал аналитик «Райффайзенбанка» Вит Градил.

«Это является следствием сильно перегретого рынка труда, где заработная плата остается важным инструментом удержания работников, а также отражает политику государства, которое увеличило минимальную зарплату в этом году, в частности, в государственном секторе», — добавил аналитик.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия работа работа в Праге зарплата
Читайте
по теме 
Расследование дела в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша остановлено
02.09.2019 13:02 Политика
Расследование дела в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша остановлено
904 0
Более 56 тысяч чехов ездят на работу за границу
02.09.2019 11:20 Экономика
Более 56 тысяч чехов ездят на работу за границу
1280 0
Прага подарит первоклассникам школьные наборы
30.08.2019 10:27 Общество
Прага подарит первоклассникам школьные наборы
1002 0
Ассоциация дилеров подержанных автомобилей исключила большинство своих членов
30.08.2019 09:50 Экономика
Ассоциация дилеров подержанных автомобилей исключила большинство своих членов
2493 0
Последние новости:
02
сентября
В Праге открыли уникальную школьную лабораторию
02.09.2019 18:22 Общество
В Праге открыли уникальную школьную лабораторию
358 0
После митинга у памятника Коневу активист снова сорвал закрывавший статую брезент
02.09.2019 18:02 Политика
После митинга у памятника Коневу активист снова сорвал закрывавший статую брезент
434 0
В Праге вновь пройдет Фестиваль науки
02.09.2019 14:17 Общество
В Праге вновь пройдет Фестиваль науки
433 0
Расследование дела в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша остановлено
02.09.2019 13:02 Политика
Расследование дела в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша остановлено
904 0
Более 56 тысяч чехов ездят на работу за границу
02.09.2019 11:20 Экономика
Более 56 тысяч чехов ездят на работу за границу
1280 0
30
августа
Российское посольство обвинило руководство Праги 6 в осквернении памяти павших красноармейцев
30.08.2019 17:01 Политика
Российское посольство обвинило руководство Праги 6 в осквернении памяти павших красноармейцев
1201 0
В 2020-м станцию метро «Флора» закроют на полтора года
30.08.2019 13:58 Экономика
В 2020-м станцию метро «Флора» закроют на полтора года
1502 0
В Праге пройдет акция «Месяц набора в спортивные клубы 2019»
30.08.2019 11:53 Спорт
В Праге пройдет акция «Месяц набора в спортивные клубы 2019»
861 0
Администрация Праги 6 закрыла памятник Коневу
30.08.2019 11:23 Общество
Администрация Праги 6 закрыла памятник Коневу
1320 0
Прага подарит первоклассникам школьные наборы
30.08.2019 10:27 Общество
Прага подарит первоклассникам школьные наборы
1002 0


Мобильная версия