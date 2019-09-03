Средняя заработная плата в Чехии превысила 34 тысячи крон

Средняя заработная плата до вычета налогов в Чехии во втором квартале 2019 года составила 34 105 крон. Это на 2290 крон больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Медианная зарплата составила 29 127 крон — это означает, что ровно половина чехов получает больше или меньше данной суммы.

Номинальное годовое увеличение средней заработной платы составило 7,2%, однако в реальном выражении с учетом инфляции она выросла только на 4,3%.

Самая высокая средняя заработная плата выплачивается работодателями в Праге — 42 297 крон. Столица — единственный регион, где средний показатель превышает 40 тысяч крон. Меньше всего зарабатывают жители Карловарского края, 29 691 крону. Это единственный регион, где пока не преодолен рубеж в 30 тысяч.

«Динамика заработной платы превзошла ожидания и, несмотря на признаки экономического охлаждения, все еще находится на высоком уровне», — прокомментировал аналитик «Райффайзенбанка» Вит Градил.

«Это является следствием сильно перегретого рынка труда, где заработная плата остается важным инструментом удержания работников, а также отражает политику государства, которое увеличило минимальную зарплату в этом году, в частности, в государственном секторе», — добавил аналитик.



Источник: novinky.cz