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Чехия заняла второе место в рейтинге самых пьющих стран Европы

Чехия заняла второе место в рейтинге самых пьющих стран Европы

Марина Комарова 1196 0
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы. На первое место по количеству чистого спирта на человека в год (15 литров) вышла Литва. Второе место с 14,4 литра заняла Чехия, третье (13,4 литра) — Германия.
Чехия заняла второе место в рейтинге самых пьющих стран Европы

В десятку наиболее пьющих стран также вошли (по убыванию) Ирландия, Люксембург, Латвия, Болгария, Франция, Румыния и Словения. В общей сложности специалисты ВОЗ проанализировали данные по 30 странам (Евросоюз плюс Швейцария и Норвегия).

В отчете говорится, что, несмотря на предпринятые меры по сокращению потребления алкоголя, ежегодно в Европе умирает 290 тысяч человек по причинам, связанным со спиртным.

В среднем европеец старше 15 лет выпивает более двух бутылок вина в неделю. В отчете говорится, что, если убрать из статистики тех, кто не пьет в принципе, эта цифра вырастет до трех бутылок. Специалисты ВОЗ подчеркивают, что при таком уровне потребления спиртного здоровью наносится серьезный вред.

«Когда алкоголь является одной из главных причин смерти молодых людей, мы не можем оставаться спокойными. Этот продукт продается открыто и доступен молодежи, несмотря на доказанный вред алкоголя для развития мозга и здоровья в целом», — подчеркнула Карина Феррейра-Борхес из Европейского бюро ВОЗ.

Источник: «Российская газета»

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Темы
алкоголь Чехия Европа здоровье
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