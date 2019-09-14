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В Чехии могут ввести единый билет на все поезда

В Чехии могут ввести единый билет на все поезда

Марина Комарова 175 0
Депутаты чешского парламента одобрили введение единого железнодорожного билета. Это позволит пассажирам путешествовать на поездах разных железнодорожных перевозчиков с одним проездным документом.
В Чехии могут ввести единый билет на все поезда
Эта система должна быть введена в действие к 2020 году. Внедрение и пятилетняя эксплуатация системы единого железнодорожного билета обойдутся в 254 млн крон. 
 
«Система основана на том, что любой из перевозчиков сможет продавать билет OneTicket, и на основании фактически используемых маршрутов доли будут справедливо распределены между отдельными перевозчиками», — пояснил министр транспорта Владимир Кремлик.
 
«В настоящее время пассажирам приходится покупать дополнительные билеты при пересадках между разными перевозчиками. Единая тарифная система должна значительно облегчить путешествие. Одним словом, пассажиры купят один билет и смогут сесть на поезд, который идет первым, независимо от перевозчика», — добавил Кремлик.
 
Единый тариф станет обязательным для всех перевозчиков, работающих на основе договоров с государством и региональными властями. Перевозчики получают субсидии на такие маршруты. Тем не менее отдельные компании смогут сохранить собственные билеты и скидки.
 
Источник: penize.cz
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Темы
транспорт Чехия законы Чешские железные дороги билеты
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