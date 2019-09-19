Česká pojišťovna и Generali объединяются

Česká pojišťovna (ČP) и Generali, которые работают в Чешской Республике как часть глобальной страховой группы Generali, объединятся. Страховой портфель Generali будет передан ČP до конца этого года. Новая компания будет называться Generali Česká pojišťovna.

В настоящее время Česká pojišťovna ведет переговоры с регулятором о получении разрешения на сделку.

Таким образом, на чешском страховом рынке появится новый лидер. Объединенную компанию Generali Česká pojišťovna возглавит действующий генеральный директор и председатель совета директоров Česká pojišťovna Роман Юраш.

Generali была основана в 1831 году и является одной из крупнейших в мире страховых компаний. Сборы страховщика за 2018 год превысили 66 млрд евро. В Австрии, Центральной и Восточной Европе и России группа осуществляет свою деятельность через холдинг Generali CEE с главным офисом в Праге.

«Объединив ресурсы двух сильных и успешных страховщиков, мы предложим клиентам широкий ассортимент продуктов, еще более качественные услуги, лучшую доступность и максимально быстрое урегулирование претензий», — пообещал Лучано Сирина, генеральный директор холдинга Generali CEE.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz