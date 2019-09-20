Мыши-полевки причинили ущерб земледельцам Чехии на 500 млн крон

В последнее время вместо зерна мыши стали уничтожать рапс и кукурузу, сообщил Аграрный союз, который до сих пор безуспешно убеждает госорганы начать активную борьбу с полевыми вредителями.

Мыши уничтожают посевы в основном в районах Южной и Центральной Моравии, от грызунов пострадали посевы на территории свыше 87 тысяч гектаров. Фермеры применяют яд в норах, но популяция грызунов не уменьшается.

Земледельцы в регионе Зноймо также борются с грызунами. «Они плодятся и ищут новые территории, чтобы найти еду. В настоящее время это самая большая угроза для нас», — отметил Иво Покорны, председатель компании Pomona Těšetice.

«Урожай и озимые зерновые на посевных полях находятся под угрозой», — подтверждает председатель Аграрного союза Мартин Пыха. По его словам, перед фермерами стоит вопрос, стоит ли вообще выращивать озимые. По словам Пыхи, ущерб, причиненный полевками, не увеличит цены на зерновые или овощи в Чешской Республике.

По мнению Аграрного союза, единственным эффективным средством борьбы с полевками является использование яда Stutox II. Летом союз добился того, что Центральный институт надзора и испытаний в сельском хозяйстве разрешил широкое использование яда в большой части страны. Однако после резкой волны критики со стороны экологов Министерство сельского хозяйства приостановило использование этого средства. Вскоре стало известно, что яд использовали в Моравии, где впоследствии охотники обнаружили почти 80 мертвых зайцев и несколько фазанов. Анализ показал наличие в их телах остатков яда. Позже также были найдены мертвые аисты.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz