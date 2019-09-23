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Турфирма Thomas Cook — банкрот, сотни тысяч туристов остались за границей

Турфирма Thomas Cook — банкрот, сотни тысяч туристов остались за границей

Марина Комарова 732 0
В понедельник Reuters и The Financial Times сообщили, что одно из крупнейших и старейших туристических агентств в мире Thomas Cook обанкротилось из-за финансовых трудностей. За рубежом находятся более 150 тысяч британцев — клиентов турфирмы. Путешественников сейчас доставляют домой.
Турфирма Thomas Cook — банкрот, сотни тысяч туристов остались за границей

В действительности за границей находится гораздо больше клиентов турфирмы, поскольку Thomas Cook работает по всему миру.

«Thomas Cook прекратила работу, поэтому все авиарейсы этой компании отменены», — заявили в понедельник в Британском управлении гражданской авиации (CAA). Доставка туристов из-за границы займет около двух недель, организованы более 40 чартерных авиарейсов, однако некоторым путешественникам придется самостоятельно возвращаться в родную страну.

Сколько всего туристов остаются за границей, пока неясно. В пятницу CNN передавало, что в настоящее время в отпуске с компанией находятся 600 тысяч человек, но часть из них вернулась в выходные.

Financial Times сообщила, что компания обанкротилась после переговоров с кредиторами и обсуждения возможного поглощения. Британское правительство не смогло спасти предприятие, которое работает на рынке 178 лет.

Руководство Thomas Cook объявило, что вступило в «принудительную ликвидацию». «Нам очень жаль, что мы не добились успеха», — сказал Питер Фанкхаузер, исполнительный директор компании. На прошлой неделе фирма обратилась за помощью к правительству Лондона и в последние несколько дней вела переговоры с кредиторами и правительством Великобритании о финансовой поддержке.

В прошлом месяце китайская компания Fosun вместе с другими инвесторами согласилась вложить в турфирму 900 млн фунтов стерлингов, но банки-кредиторы затем попросили Thomas Cook привлечь дополнительные 200 млн фунтов в качестве резерва на зимние месяцы. Сделать этого не удалось.

Thomas Cook, основанная в 1841 году, — одно из старейших туристических агентств в мире. В компании работает около 21 тысячи человек по всему миру, в том числе девять тысяч в Великобритании. Все они рискуют потерять работу.

Источник: novinky.cz

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Темы
туристы Туризм турагентство банкротство
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