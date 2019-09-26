Чехи тратят на лотерейные билеты в среднем 400 крон в год

Первые билеты моментальной лотереи появились в Чехии 30 лет назад. За это время их было продано сотни миллионов, и они по-прежнему популярны среди населения. В среднем каждый чех покупает шесть лотерейных билетов в год и тратит на них 400 крон.

Самой старшей считается лотерея «Спартакиада» 1989 года (она последовала за бывшей чехословацкой государственной лотереей). С тех пор лотерейные билеты изменились, но принцип все тот же. Любой, кто вступает в игру, надеется, что получит выигрыш, когда сотрет специальное поле.

«У нас есть разные виды билетов. Например, если это билет, который покупают в подарок, важно, чтобы было как можно больше мелких выигрышей», — рассказал Алеш Весели, директор по маркетингу Sazka. Однако такие призы во многих случаях не покрывают стоимость билета. Другие лотереи, напротив, предполагают крупные выигрыши. Вероятность сорвать большой куш невысока, но она существует.

Каждый второй чех испытывает свою удачу таким образом по крайней мере раз в год. Доходы от продаж билетов растут огромными темпами. «У нас рост составил 40% в годовом исчислении», — отметил представитель Tipsport Вацлав Сохор.

Наибольший интерес к моментальной лотерее проявляется в период Рождества, в последние годы продажи также увеличиваются, например, в День святого Валентина или 8 марта.

В настоящее время Sazka предлагает 31 тип лотерейных билетов, Tipsport — 22. Максимальный выигрыш у Sazka составляет 15 млн крон, у Tipsport —13 млн.

Источник: CTK