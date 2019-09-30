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Малый и средний бизнес тратит 226 часов в год на оформление документов

Малый и средний бизнес тратит 226 часов в год на оформление документов

Марина Комарова 152 0
Среднему и малому бизнесу в Чешской Республике требуется 226 часов в год для обработки различных бумаг. Об этом свидетельствуют результаты исследования Либерального института.
Малый и средний бизнес тратит 226 часов в год на оформление документов

«Это на семь часов меньше по сравнению с прошлым годом, тем не менее, 226 часов — все еще слишком много», — прокомментировал результаты Павел Петерка, аналитик Центра экономического и рыночного анализа, который участвует в расчете индекса бюрократии. Больше всего времени уходит на администрирование операций и оформление документов для работников.

В этом году Либеральный институт в третий раз рассчитал индекс бюрократии в сотрудничестве со словацким аналитическим центром INESS. Аналитики сравнивали Чехию, Словакию, Литву и Испанию.

В международном сравнении Чешская Республика заняла второе место после Словакии, где мелкий предприниматель в среднем тратит 221 час на оформление документов. У Литвы показатели хуже — 244 часа, у Испании — 363 часа. В Испании только на административные операции уходит 256 часов.

«Сегодня цифровые технологии сокращают административные расходы внутри предприятий быстрее, чем когда-либо прежде, устраняя неэффективность. Нет никаких причин, по которым государство не могло бы использовать эти технологии, чтобы уменьшить государственную бюрократию», — заявил главный экономист Либерального института Йиржи Ногейл.

Источник: novinky.cz

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Темы
бизнес Чехия документы
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