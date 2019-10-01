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Яна Малачова хочет отменить налоговые льготы для неработающих супругов

Яна Малачова хочет отменить налоговые льготы для неработающих супругов

Марина Комарова 249 0
Льготы могут быть отменены для супругов, которые не работают и не заботятся ни о ком дома. С таким предложением выступила министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова.
Яна Малачова хочет отменить налоговые льготы для неработающих супругов

Таким образом государство могло бы сэкономить 2 млрд крон, полагает министр.

«Например, у нас есть налоговые льготы для неработающей жены. Я не хочу отменять эту льготу, но я хочу, чтобы жена или муж, которые не заботятся о детях или иных лицах (инвалидах, пожилых людях), перестали пользоваться этой выгодой. Кто не работает, но мог бы. По нашим подсчетам, около 76 тысяч человек получают такую налоговую скидку в размере около 25 тысяч крон в год», — написала Малачова в Facebook.

Вопрос в том, получит ли предложение министра поддержку остальных чиновников и депутатов. Эта идея не понравилась министру финансов Чехии Алене Шиллеровой. «Я уже пригласила министра Малачову, чтобы определить, на кого конкретно не будет распространяться эта налоговая льгота. Если министерство труда и социальных дел предлагает, чтобы скидка не распространялась на “богатых людей”, оно также должно определить, где граница такого «богатства», — сказала Шиллерова.

«В противном случае это не предложение, а всего лишь риторический вопрос, который нельзя серьезно обсуждать», — добавила она.

Источник: novinky.cz

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Темы
налоги Чехия Министерство труда
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