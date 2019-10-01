Теневая экономика составляет примерно 9% чешского ВВП

На теневую экономику в Чешской Республике приходится 9,2% валового внутреннего продукта, то есть более 460 млрд крон. Об этом заявил аналитик Центра экономического и рыночного анализа (CETA) Михаэл Фанта, ссылаясь на данные Международного валютного фонда за 2017 год.

По данным МВФ, теневая экономика в Чехии в период с 1991 по 2015 год составляла 14,83% ВВП, постепенно этот показатель снижался. В 2004 году он равнялся 15,75%, а в 2015-м снизился до 10,47%.

Теневая экономика включает в себя легальные продукты и услуги, продаваемые на черном рынке или без чека, а также теневой рынок труда, где люди не имеют официальных договоров и не платят налоги. Согласно исследованию CETA, продукты питания, одежда и ремонт автомобилей являются одними из самых распространенных товаров и услуг в данном сегменте. Кроме того, в тени находятся и такие категории товаров, как сигареты, алкоголь и бензин, которые облагаются высокими налогами.

На рынке труда люди чаще всего нелегально работают в отелях и ресторанах, в области строительства и транспорта.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz