Петр Келлнер вновь возглавил топ-100 самых богатых чехов

Самым богатым чехом в 2019 году стал владелец финансовой группы PPF Петр Келлнер. Чешский журнал Forbes подсчитал, что его активы увеличились на 40 млрд крон по сравнению с прошлым годом и составили 350 млрд крон.

Фото: Bloomberg

Существенные изменения произошли в первой пятерке. Премьер-министр Андрей Бабиш, который ранее занимал вторую строчку рейтинга, опустился на четвертое место (его активы оцениваются в 70 млрд крон). Чешский магнат в области недвижимости, владелец CPI property group Радован Витек (75 млрд крон) занял второе место, владелец группы KKCG и компании Sazka Карел Комарек (71 млрд крон) — третье. Даниэл Кржетински (66 млрд крон) оказался на пятом месте в топ-100 самых богатых жителей Чехии.

В «золотой сотне» появились двадцать новых имен, это в том числе многие бизнесмены из технологического сектора, стартапов и мира инвестиций. Так, в рейтинг включен Мартин Хайек, который владеет компанией Livesport, Forbes оценивает его активы в 8,5 млрд крон (24-е место). Впервые в число отечественных миллиардеров вошли Зденек Цендра из CDN77 (1,8 млрд крон), Оливер Длоуги из Kiwi.com (1,5 млрд), а также инвесторы и предприниматели Ондржей Фриц (2,5 млрд) и Ян Барта (1,5 млрд).