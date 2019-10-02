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Петр Келлнер вновь возглавил топ-100 самых богатых чехов

Петр Келлнер вновь возглавил топ-100 самых богатых чехов

Марина Комарова 382 0
Самым богатым чехом в 2019 году стал владелец финансовой группы PPF Петр Келлнер. Чешский журнал Forbes подсчитал, что его активы увеличились на 40 млрд крон по сравнению с прошлым годом и составили 350 млрд крон.
Фото: Bloomberg
Петр Келлнер вновь возглавил топ-100 самых богатых чехов

Существенные изменения произошли в первой пятерке. Премьер-министр Андрей Бабиш, который ранее занимал вторую строчку рейтинга, опустился на четвертое место (его активы оцениваются в 70 млрд крон). Чешский магнат в области недвижимости, владелец CPI property group Радован Витек (75 млрд крон) занял второе место, владелец группы KKCG и компании Sazka Карел Комарек (71 млрд крон) — третье. Даниэл Кржетински (66 млрд крон) оказался на пятом месте в топ-100 самых богатых жителей Чехии.

В «золотой сотне» появились двадцать новых имен, это в том числе многие бизнесмены из технологического сектора, стартапов и мира инвестиций. Так, в рейтинг включен Мартин Хайек, который владеет компанией Livesport, Forbes оценивает его активы в 8,5 млрд крон (24-е место). Впервые в число отечественных миллиардеров вошли Зденек Цендра из CDN77 (1,8 млрд крон), Оливер Длоуги из Kiwi.com (1,5 млрд), а также инвесторы и предприниматели Ондржей Фриц (2,5 млрд) и Ян Барта (1,5 млрд).

 

Десять самых богатых чехов
Место в 2019 (2018) Имя  Активы (млрд крон)  Бизнес
1 (1) Петр Келлнер  350  PPF (O2, Home Credi, Air Bank)
2 (4) Радован Витек  75  CPI Group (недвижимость)
3 (3) Карел Комарек  71  KKCG (лотереи, игры)
4 (2) Андрей Бабиш  70  Agrofert (сельское хозяйство, продукты питания, СМИ)
5 (5) Даниел Кржетински  66 EPH (энергетика)
6 (7) Павел Баудиш  38 Avast (ПО)
7 (6) Павел Тыкач  32  Sev.en (энергетика)
8 (8) Марек Доспива  23  Penta (инвестиционная группа)
9 (9) Эдуард Кучера  22,5  Avast (ПО)
10 Йиржи Шмейц  20  Home Credit (финансы)

 

Источник: czechcrunch.cz

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Темы
бизнес Чехия экономика Андрей Бабиш Петр Келлнер
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