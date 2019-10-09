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Индивидуальные предприниматели с 2021 года будут платить фиксированный налог в 5500 крон в месяц

Индивидуальные предприниматели с 2021 года будут платить фиксированный налог в 5500 крон в месяц

Марина Комарова 1031 0
Индивидуальные предприниматели в Чехии, чей годовой оборот не превышает 1 млн крон, с 2021 года смогут платить только один фиксированный налог в размере около 5500 крон в месяц. Это предложение поддержала коалиция партий ČSSD и ANO.
Индивидуальные предприниматели с 2021 года будут платить фиксированный налог в 5500 крон в месяц

Пока коалиция договорилась о приблизительных планах, окончательную разработку инициативы планируется завершить через неделю, сообщила журналистам министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

Чтобы устранить сомнения министра труда и социальных дел Яны Малачовой (ČSSD), Шиллерова пообещала, что взнос на социальное обеспечение будет самым высоким из общей суммы, а налог — самым низким. 

В 2021 году, когда новелла вступит в силу, взнос на обязательное медицинское страхование составит около 2500 крон от общей суммы, налог — 100 крон, а оставшаяся сумма будет направлена на социальное страхование, добавила министр финансов. К обсуждению данной инициативы чиновники вернутся через неделю.

Источник: novinky.cz

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Темы
индивидуальный предприниматель Чехия Министерство финансов налоги страхование
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