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Страховые компании в Чехии будут оплачивать лечение медицинской коноплей

Страховые компании в Чехии будут оплачивать лечение медицинской коноплей

Марина Комарова 202 0
Медицинская марихуана по большей части будет покрываться за счет государственного страхования. Лечащим врачам и фармацевтам предстоит обмениваться данными о препаратах, прописанных пациентам.
Страховые компании в Чехии будут оплачивать лечение медицинской коноплей
По мнению правительства, обмен данными между поставщиками медицинских услуг обеспечит более безопасные и качественные рецепты на лекарства. Поправку к закону уже подписал президент Чехии Милош Земан.
 
Согласно поправке, страховые компании будут оплачивать не более 30 граммов медицинского каннабиса на одного пациента в месяц по ставке 90% от стоимости препарата. Каннабис назначают людям с онкологическими заболеваниями, страдающим рассеянным склерозом или СПИДом. Большинство таких пациентов испытывают хроническую боль, от которой не помогают другие лекарства.
 
Согласно поправкам, врачи, медсестры и фармацевты, а также работники скорой помощи смогут в электронном виде отслеживать все назначенные лекарства. Однако пациентам будет предоставлено право отказать врачам в доступе к своему перечню медикаментов.
 
Источник: zdravi.euro.cz
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Темы
Чехия врачи лекарства страховые компании
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