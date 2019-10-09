Страховые компании в Чехии будут оплачивать лечение медицинской коноплей

Медицинская марихуана по большей части будет покрываться за счет государственного страхования. Лечащим врачам и фармацевтам предстоит обмениваться данными о препаратах, прописанных пациентам.

По мнению правительства, обмен данными между поставщиками медицинских услуг обеспечит более безопасные и качественные рецепты на лекарства. Поправку к закону уже подписал президент Чехии Милош Земан.

Согласно поправке, страховые компании будут оплачивать не более 30 граммов медицинского каннабиса на одного пациента в месяц по ставке 90% от стоимости препарата. Каннабис назначают людям с онкологическими заболеваниями, страдающим рассеянным склерозом или СПИДом. Большинство таких пациентов испытывают хроническую боль, от которой не помогают другие лекарства.

Согласно поправкам, врачи, медсестры и фармацевты, а также работники скорой помощи смогут в электронном виде отслеживать все назначенные лекарства. Однако пациентам будет предоставлено право отказать врачам в доступе к своему перечню медикаментов.