Компания Skanska начала использовать при строительстве домов переработанный бетон

Остатки снесенных зданий составляют до половины всех отходов, производимых в Чешской Республике. При этом сырья, которое используется для изготовления бетона, все меньше. Skanska придумала, как решить обе эти проблемы, и в сотрудничестве с чешской компанией ERC-TECH стала использовать так называемый переработанный бетон.

Чешский патент Skanska Rebetong может совершить революцию в строительной отрасли во всем мире. Материал имеет свойства, аналогичные бетону, но использует природный щебень вместо натурального заполнителя. Новая технология позволяет строить новые здания из материала по окончании срока его службы.

Таким образом, Rebetong может решить проблему огромного количества отходов, которые в настоящее время остаются на свалках после сноса зданий. В то же время это снизит воздействие на окружающую среду за счет сокращения добычи и транспортировки материалов, необходимых для изготовления бетона.

Увеличение доли переработанных материалов в строительстве — важная задача. Например, одна только Прага в настоящее время потребляет 13 млн тонн строительных материалов в год, и только 10% из них перерабатываются.

«Чтобы использовать в бетоне до 100% переработанного материала и способствовать его более широкому применению, необходимо разработать новый национальный стандарт. Мы начали эту работу в первой половине года при поддержке министерств окружающей среды, промышленности и торговли, и фактический процесс начался в прошлом месяце. Мы надеемся выпустить стандарт к концу 2020 года», — пояснил Богуслав Слански, руководитель отдела технического развития и инноваций Skanska.

Источник: ekolist.cz