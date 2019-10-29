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Группа PPF купит компанию CME, включая TV Nova

Группа PPF купит компанию CME, включая TV Nova

Марина Комарова 247 0
PPF Group самого богатого чеха Петера Келлнера через свои дочерние компании подписала соглашение о поглощении Central European Media Enterprises (CME). Завершение сделки зависит от согласия акционеров CME, Европейской комиссии и национальных регуляторов ряда стран.
Группа PPF купит компанию CME, включая TV Nova

CME управляет телевизионными станциями в Болгарии, Румынии, Словакии, Словении и Чехии — в республике она владеет телеканалом Nova. Компания проведет внеочередное общее собрание для одобрения предложенной сделки. Процесс утверждения займет несколько месяцев. Стоимость сделки может составить 2,1 млрд долларов (около 48,4 млрд крон).

«Приобретая CME и ее медиабизнес в пяти европейских странах, мы в первую очередь стремимся дополнить свой телекоммуникационный бизнес в Центральной и Восточной Европе. CME — хорошо функционирующая компания, и после поглощения мы не планируем никаких поспешных вмешательств в ее деятельность», — рассказал владелец PPF Group Петр Келлнер.

CME — одна из ведущих развлекательных и медиакомпаний в Центральной и Восточной Европе. Он вещает на 30 телевизионных каналах, как бесплатных, так и платных. Аудитория составляет более 45 млн зрителей.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
телевидение Чехия Петр Келлнер
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