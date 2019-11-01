Учителя могут устроить забастовку 6 ноября

Профсоюзы не согласны с ростом базовых зарплат на 8%, о котором на этой неделе договорились премьер-министр Андрей Бабиш и министр образования Роберт Плага. Организаторы забастовки требуют повышения ставок на 10%, подчеркивая, что предвыборные обещания предполагали 15-процентный рост. Теперь же правительство ограничивается ростом зарплат на 8%, премий учителям — еще на 2%.
Насколько массовой будет забастовка, если она состоится, пока неизвестно. Предполагается, что школы в этот день будут закрыты полностью либо ограничат свою работу.
Источник: idnes.cz