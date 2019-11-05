Чехи в среднем тратят на еду 50 тысяч крон в год

По данным Eurostat, на продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом году пришлось 16% всех сделанных чехами трат. Это вторая статья расходов после жилья.

В исследовании отмечается, что на продукты из этой суммы у каждого чеха в среднем пришлось 35 100 крон, еще 3800 крон было потрачено на безалкогольные напитки, а 15 200 — на еду в столовых и ресторанах.

Продукты питания в Чехии по итогам 2018 года оказались пятыми самыми дешевыми в Европе — 84% от среднего показателя. В то же время масла и жиры стоят чуть дороже (101% от средней цены). Стоимость рыбы оценили в 94%, мясо — в 76%, фруктов и овощей — в 78,6%, выпечки — в 79,5%. Не могут себе позволить регулярно есть мясо лишь 5,3% чешских домохозяйств, правда, среди матерей-одиночек и пенсионеров этот показатель достигает 12%.

Самые дорогие продукты из стран Евросоюза в Дании — 130%, еще дороже обойдется питание в Норвегии, в 163% от среднего уровня, однако это государство не входит в ЕС. Наиболее дешевая еда в Румынии (66%), но на нее приходится 27,8% общих годовых расходов местных жителей.

Источник: novinky.cz