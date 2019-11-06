В Чехии появится «интернет-банкинг» для общения с налоговиками

По словам министра финансов Алены Шиллеровой, называющей проект флагманским для министерства, внешне налоговый портал будет напоминать интернет-банкинг. Он облегчит гражданам взаимодействие с финансовым управлением, поможет им лучше контролировать и выполнять свои обязанности в качестве налогоплательщиков.
«Мои налоги» станут преемником существующей системы так называемых налоговых информационных ящиков (daňové informační schránky, DIS), которую использует малая часть чехов.
Минфин предлагает и другие изменения: при подаче налоговой декларации онлайн планируется выделить на ее подготовку дополнительный месяц, также ведомство готовится снизить санкции за некоторые налоговые проступки.
Источник: Česká televize