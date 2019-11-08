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В Чехии началась продажа святомартинских вин

В Чехии началась продажа святомартинских вин

Александра Кириченко 72 0
Впервые продажа молодых вин с пометкой «Святомартинские» стартовала раньше срока — не 11 ноября, в День святого Мартина, а 8 ноября. Традицию решили нарушить, так как праздник выпадает на понедельник.
Фото: wineofczechrepublic.cz
В Чехии началась продажа святомартинских вин

«Основные торжества в честь Дня святого Мартина, разумеется, все равно пройдут в десятках мест по всей республике именно 11 ноября. Перенос на пятницу касается только продавцов, с точки зрения потребителей и принципа восстановленной традиции ничего не меняется», — заявил директор Винодельческого фонда Ярослав Маховец.

Марка «Святомартинские вина» была зарегистрирована в 1995 году. С 2005 года она принадлежит Винодельческому фонду, и он каждый год присуждает «знак качества» виноделам, если их продукция соответствует ряду требований. В этом году фонд уже в 15-й раз занимается продвижением молодых чешских вин под единым логотипом в виде Святого Мартина на коне.

Под маркой «Святомартинские» можно выпускать белые вина Müller Thurgau, Veltlínské červené rané м Muškát moravský, врасные Modrý Portugal и Svatovavřinecké и розовые Modrý Portugal, Zweigeltrebe и Svatovavřinecké.

По традиции молодые святомартинские вина откупоривают 11 ноября в 11 часов. Крупнейшие торжества проходят в Брно на площади Свободы. В этом году там можно будет попробовать продукцию приблизительно ста винодельческих хозяйств. В Праге же празднования начнутся уже в пятницу, читайте о них в традиционной подборке 420on.cz на выходные.

День святого Мартина связан с целым рядом обычаев и поверий. В этот день не только пьют молодые вина, но и едят традиционных святомартинских гусей. Праздничные блюда в ближайшие дни предложит большинство чешских ресторанов. Раньше говорили, что 11 ноября в Чехии часто идет первый снег, так как «Мартин въезжает на белом коне» (процессия во главе с всадником на белом коне и в белых доспехаха — важная часть празднеств). Впрочем, сейчас столь ранние снегопады — редкость, в этом году снег 11 ноября можно ожидать только в горах.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
чешское вино традиции праздники
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