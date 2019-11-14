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Житель Среднечешского края выиграл в лотерею 250 млн крон крон и избежал налога в 37 млн

Житель Среднечешского края выиграл в лотерею 250 млн крон крон и избежал налога в 37 млн

Александра Кириченко 1 0
Неизвестный счастливчик 13 ноября в розыгрыше суперджекпота лотереи Sportka поставил 220 крон на случайные числа и выиграл более четверти миллиарда. Это четвертый крупнейший выигрыш в истории страны.
Фото: Sazka
Житель Среднечешского края выиграл в лотерею 250 млн крон крон и избежал налога в 37 млн

Удачу жителю (или жительнице) Чехии принесли цифры 3, 5, 7, 8, 25 и 29. Сорванный куш составляет ровно 250 944 439 крон.

Представители компании Sazka, которая проводит лотерею, отмечают, что, возможно, это последний крупный выигрыш в стране, с которого победителю не придется платить налог. Нижняя палата парламента недавно приняла поправки, согласно которым со следующего года выигравшим более 1 млн крон придется делиться с государством. Пока законопроект не утвержден Сенатом. Если бы такой закон действовал уже сейчас, с 250 млн крон пришлось бы заплатить налог более чем в 37 млн крон.

Обладателям таких крупных выигрышей Sazka предлагает психологические и финансовые консультации, но, естественно, они имеют право отказаться.

Самый крупный выигрыш в истории Чехии составляет 2,466 млрд крон. Он был разыгран в 2015 году в рамках лотереи Eurojackpot. Рекордный выигрыш в Sportka составляет 400 млн крон, он достался в 2013 году семейной паре.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
игры азартные игры лотерея
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