Правительство одобрило цифровой налог для международных компаний

Кабинет министров поддержал предложенный Минфином законопроект о налоге в 7% для крупных международных интернет-компаний, работающих в Чехии, таких как Google, Facebook, Uber и Airbnb.

В Министерстве финансов рассчитывают, что новый налог будет ежегодно приносить в бюджет около 5 млрд крон. Теперь инициативу предстоит рассмотреть парламенту.

Законопроект предполагает, что платить цифровой налог будут онлайн-компании с глобальным оборотом от 750 млн евро (19 млрд крон) и с оборотом на территории Чешской Республики от 50 млн крон. Под действие закона попадут глобальные игроки, включая, например, Amazon и Apple.

Авторы документа подчеркивают, что, хотя облагаться будет выручка, речь идет не о налоге на прибыль. «Налогооблагаемую базу составит выручка за услуги, предоставляемые во время налогового периода. Однако, так как не вся эта выручка будет получена за услуги на территории Чехии, облагаться будет только та ее часть, что относится к чешским пользователям», — рассказала министр финансов Алена Шиллерова. Взимать новый сбор планируется в форме ежемесячного залога.

Источник: Česká televize