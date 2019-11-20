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Жителей Чехии призвали сохранять бдительность в «черную пятницу»

Жителей Чехии призвали сохранять бдительность в «черную пятницу»

Александра Кириченко 398 0
Ноябрьские распродажи, проходящие в рамках «черной пятницы» (в этом году — 29 ноября), не гарантируют выгодных покупок, говорится в исследовании агрегатора цен Heureka.cz. Хотя продавцы сейчас обещают краткосрочные скидки до 50%, в декабре многие товары можно купить на 20% дешевле.
Жителей Чехии призвали сохранять бдительность в «черную пятницу»

«Это означает, что некоторые продавцы и после скидки в 50% предлагают товары по той же цене, как их конкуренты безо всяких акций», — пояснил менеджер Heureka.cz Марек Добры. 

Добры отметил, что людям следует сравнивать цены у разных продавцов, читать рецензии и отслеживать оценки интернет-магазинов, чтобы избежать разочарования. Он также рассказал, что жители Чехии делают больше всего онлайн-покупок по понедельникам и после получения зарплаты. 

Специалист по маркетингу из агентства Obsahová agentura Ян Новак в свою очередь напомнил, что у «черной пятницы» в Чехии сомнительная репутация. Интернет-магазины за несколько недель до акции завышают цены, чтобы потом предоставить скидку. «Если онлайн-магазин хочет получить маркетинговые выгоды от Black Friday, ему нужно действительно снижать цены на некоторые продукты и совмещать это с улучшенным пользовательским опытом», — заявил Новак.

Тем временем сайт Black Friday Global приводит данные, что среднестатистический чех в «черную пятницу» покупает по акции три продукта. Чаще всего они относятся к категории одежды, обуви, электроники и бытовой техники, косметики и детских товаров. 

Представители портала сообщают, что в 2019 году жители Чехии готовы потратить в рамках акции в электронных и обычных магазинах почти шесть тысяч крон. В этот день продажи в стране обычно подскакивают на 500%, в Словакии — на 666%, в Германии — на 2418%.

Большая часть покупок совершается утром и вечером. Так, в прошлую «черную пятницу» чехи активнее всего тратили деньги между 10:00 и 13:00 и 20:00 и 21:00.

Акция Black Friday, с которой начинается сезон рождественских покупок, была придумана в США. Чешские интернет-магазины впервые присоединились к ней в 2013 году.

Источник: ceskenoviny.cz 

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