Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.53
USD
23.07
RUB
0.36
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
04d 10 °C
В Праге открылся единственный в этом году новый торговый центр

В Праге открылся единственный в этом году новый торговый центр

Дмитрий Иволга 592 0
Centrum Stromovka расположен в Праге 7 в так называемом голешовицком треугольнике между улицами Veletržní, Strojnická и U Studánky. Подготовительные и строительные работы заняли 11 лет и обошлись в 1,5 млрд крон.
Фото: centrumstromovka.cz
В Праге открылся единственный в этом году новый торговый центр

В торговом центре на площади в 15,7 тысячи квадратных метров разместится около ста магазинов, включая супермаркет Lidl. Также в «Стромовке» 5,5 тысячи квадратных метров сдаются под офисы. Частью ТЦ стала парковка на 500 автомобилей, 150 мест на ней могут в ночное время использовать местные жители (стоимость – 20 крон за ночь).

Во время открытия торгового центра около 30 человек устроили в нем акцию протеста. Люди в черных пластиковых мешках пытались привлечь внимание к загрязнению планеты и проблемам общества потребления. 

Как отмечает компания Cushman & Wakefield, Stromovka – единственный новый торговый центр, открывающийся в Праге в этом году. В других городах Чехии в 2019-м не появилось ни одного нового торгового комплекса. В последующие годы между Вацлавской площадью, улицами Na Příkopě a Jindřišska планируют построить ТЦ Savarin, также откроется комплекс на Боржиславке, а магазин на Ходове будет расширен.

В Чехии сейчас существует около ста крупных торговых центров. Самый большой из них – пражский ТЦ «Летняны» площадью 125 тысяч квадратных метров.

Источник: ceskenoviny.cz 

Рассказать всем:
Темы
торговые центры магазины шоппинг
Читайте
по теме 
На крыше пражского торгового центра загорелась трава
08.07.2019 09:00 Общество
На крыше пражского торгового центра загорелась трава
2004 0
Из торгового центра в Либерце из-за ложного сообщения о бомбе эвакуировали 400 человек
08.04.2019 18:44 Общество
Из торгового центра в Либерце из-за ложного сообщения о бомбе эвакуировали 400 человек
816 0
Торговый центр «Котва» закрывается на реконструкцию
29.03.2019 12:27 Экономика
Торговый центр «Котва» закрывается на реконструкцию
2226 0
Пожарные эвакуировали часть пражского торгового центра из-за запаха химикатов
24.03.2019 16:15 Общество
Пожарные эвакуировали часть пражского торгового центра из-за запаха химикатов
2484 1
Последние новости:
22
ноября
Цены для русскоговорящих и англоязычных клиентов стали завышать чаще
22.11.2019 15:05 Экономика
Цены для русскоговорящих и англоязычных клиентов стали завышать чаще
38 0
Прага обошла по качеству жизни Нью-Йорк, а Брно — Москву
22.11.2019 13:20 Общество
Прага обошла по качеству жизни Нью-Йорк, а Брно — Москву
274 0
В рыбе из Влтавы оказалось меньше ртути, чем в покупной
22.11.2019 11:00 Общество
В рыбе из Влтавы оказалось меньше ртути, чем в покупной
216 0
Институт изучения тоталитарных режимов наградил Владимира Кара-Мурзу
22.11.2019 10:12 Политика
Институт изучения тоталитарных режимов наградил Владимира Кара-Мурзу
124 0
21
ноября
Оплатить билет в поезде Чешских железных дорог можно будет картой
21.11.2019 17:02 Экономика
Оплатить билет в поезде Чешских железных дорог можно будет картой
850 0
За год число украинцев в Чехии выросло на 14,5 тысячи, россиян — всего на 166
21.11.2019 15:33 Общество
За год число украинцев в Чехии выросло на 14,5 тысячи, россиян — всего на 166
1142 0
40% чехов к 16 годам пробовали электронные сигареты
21.11.2019 12:14 Общество
40% чехов к 16 годам пробовали электронные сигареты
272 0
В центре Праги сгорел автобус дальнего следования. Фото
21.11.2019 10:39 Общество
В центре Праги сгорел автобус дальнего следования. Фото
2116 0
Бездомные 21 ноября проводят «день открытых дверей»
21.11.2019 10:08 Общество
Бездомные 21 ноября проводят «день открытых дверей»
654 0
20
ноября
Чехи стали жить дольше и умирать реже
20.11.2019 17:13 Общество
Чехи стали жить дольше и умирать реже
839 0


Мобильная версия