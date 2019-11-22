Цены для русскоговорящих и англоязычных клиентов стали завышать чаще

Чешская торговая инспекция в третьем квартале 2019 года выявила пять случаев дискриминации — при 2,5% всех проверок. Чаще всего отмечалось завышение цен для тех клиентов, которые говорили по-русски или по-английски.

В одном из случаев человека, который говорил по-русски, обсчитали на 100 крон. С англоговорящего клиента в рамках контрольной закупки взяли на 132 кроны больше. Наконец, при третьей проверке русскоговорящему приписали 53 кроны чаевых (потребителю, общавшемуся по-чешски, в счет не вписали никаких дополнительных платежей).

Дискриминация была отмечена и в случаях, когда местным жителям, вовремя платящим за вывоз мусора, предлагали абонементы в центр отдыха за 190 крон, а со всех остальных брали по 690 крон. Наконец, в одном случае женщина не смогла попасть в проверяемое заведение на инвалидной коляске.

Всего Чешская торговая инспекция за квартал выявила 78 нарушений и выписала 65 штрафов на сумму 1,13 млн крон. Примечательно, что именно в случае с дискриминацией штрафы наложены не были.

Источник: idnes.cz