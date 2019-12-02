Среднестатистический чех за год потребляет 790 кг продуктов

Согласно новому исследованию Чешского статистического управления (ČSÚ), в прошлом году среднестатистический житель страны съел на 17,4 кг меньше, чем в 1989-м. Что интересно, за последние 30 лет объемы потребления говядины и мяса птицы практически поменялись местами.

Стоит отметить, что в эти показатели включены и выброшенные продукты, объемы которых оценить довольно сложно.

«Ранее на одного человека в год приходилось 30 кг говядины, а сейчас всего 8,7 кг. Напротив, потребление мяса птицы выросло с 13 кг в 1989-м до рекордных 28,4 кг в 2018-м», — рассказал председатель ČSÚ Марек Ройичек. Это объясняется не только стремлением многих людей есть меньше красного мяса, но и изменением цен на продукты.

Также ведомство отмечает, что за в 2018 году чехи в среднем съели на 261 кг больше мяса, чем в предыдущем. Его суммарное потребление достигло 82,4 кг. Эксперты объясняют это «просто эксклюзивным» летом, когда люди активно проводили время на природе и жарили мясо на гриле.

В прошлом году также зафиксировано рекордное потребление риса (6,6 кг, +1,7%), макаронных изделий (8,2 кг), сыров (11,6 кг), других молочных продуктов (34,9 кг) и какао-бобов (2,6 кг). Также каждый житель страны в 2018 году съел в среднем 3,4 кг нешоколадных сладостей.

Несмотря на плохой урожай, потребление фруктов выросло на 6%, до 86,1 кг, яблок — на 7%, до 23,9 кг, груш — на 24,9%, до 3,3 кг, слив — на 19,5%, до 6 кг. Между тем овощей на одного человека пришлось на 1,2% меньше, 87,1 кг.

Потребление сигарет выросло на 0,7%, до 1992 штук в год на человека, а алкоголя — на 1,1%, до 192,5 л (9,9 кг чистого спирта).

Источник: aktualne.cz