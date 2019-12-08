Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон

Так, депутаты и сенаторы станут получать на 8400 крон больше, чем сейчас, – 90 800 крон в месяц. Зарплата президента с 1 января 2020 года составит 302 700 крон, заместителей глав палат парламента и министров – 173 200 крон (на 28 200 и 16 100 больше соответственно).
Премьер-министр и председатели палат парламента станут получать 243 800 крон – прибавка составит 22 600 крон. Во всех случаях речь идет о так называемой грубой, или грязной зарплате, то есть до удержания налогов и обязательных отчислений.
Кроме зарплат, политики получают и компенсацию представительских и прочих расходов. В следующем году президенту будут дополнительно выплачивать ежемесячно 281 700 крон, премьеру – 31 200 крон, министрам – 25 300 крон.
|Динамика зарплат ведущих политических фигур в Чехии
|Должность
|2018
|2019
|2020
|Президент
|252 800
|274 500
|302 700
|Премьер-министр и главы палат парламента
|203 600
|221 200
|243 800
|Вице-премьер
|174 800
|189 900
|209 400
|Заместители глав палат парламента, министры
|144 700
|157 100
|173 200
|Председатели парламентских комитетов
|106 700
|115 900
|127 800
|Депутаты и сенаторы
|75 900
|82 400
|90 800
Источник: novinky.cz