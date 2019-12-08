Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон

С начала следующего года зарплаты ведущих чешских политиков увеличатся примерно на 10%, сообщило Министерство труда и социальных дел.

Так, депутаты и сенаторы станут получать на 8400 крон больше, чем сейчас, – 90 800 крон в месяц. Зарплата президента с 1 января 2020 года составит 302 700 крон, заместителей глав палат парламента и министров – 173 200 крон (на 28 200 и 16 100 больше соответственно).

Премьер-министр и председатели палат парламента станут получать 243 800 крон – прибавка составит 22 600 крон. Во всех случаях речь идет о так называемой грубой, или грязной зарплате, то есть до удержания налогов и обязательных отчислений.

Кроме зарплат, политики получают и компенсацию представительских и прочих расходов. В следующем году президенту будут дополнительно выплачивать ежемесячно 281 700 крон, премьеру – 31 200 крон, министрам – 25 300 крон.

Динамика зарплат ведущих политических фигур в Чехии Должность 2018 2019 2020 Президент 252 800 274 500 302 700 Премьер-министр и главы палат парламента 203 600 221 200 243 800 Вице-премьер 174 800 189 900 209 400 Заместители глав палат парламента, министры 144 700 157 100 173 200 Председатели парламентских комитетов 106 700 115 900 127 800 Депутаты и сенаторы 75 900 82 400 90 800

Источник: novinky.cz