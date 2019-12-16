Около 5% объема железнодорожного сообщения в Чехии перешло к частным перевозчикам

С середины декабря некоторые национальные и региональные железнодорожные маршруты перешли от государственного монополиста, Чешских железных дорог, к альтернативным перевозчикам. Например, из Праги в Ческе-Будеевице, Танвальд и Раковник начали ходить поезда компании Arriva, которая рассчитывает со временем стать крупнейшим частным железнодорожным перевозчиком в стране.

Фото: Arriva

Сеть своих маршрутов также расширили RegioJet и Leo Express. Первая компания, например, запустила поезда между Брно и Богумином, а вторая – между Прагой и городом Лихков. Теперь поезда с обозначением RJ и LE можно встретить практически во всех чешских краях.

Серьезные изменения запланированы на следующий год. Так, Leo Express пустит свои поезда между Прагой и Братиславой, а Чешские железные дороги расширят сообщение с Москвой: поезда из Праги в российскую столицу будут ходить ежедневно.

Напомним, что теперь также можно оплатить проезд прямо у кондуктора с помощью бесконтактной платежной карты.

Источник: czechcrunch