Алкоголь и сигареты подорожают с Нового года

Нижняя палата парламента повторно приняла пакет налоговых поправок, ранее раскритикованный Сенатом. Он, в частности, предполагает рост налогов на крепкий алкоголь и сигареты, введения налога на выигрыш в лотерею от 1 млн крон и повышение стоимости внесения изменений в кадастр недвижимости.

Так, для пол-литровой бутылки алкоголя крепостью 40 градусов потребительский налог вырастет с нынешних 57 до 64,50 кроны. Пиво и вино изменения не затронут. У сигарет налоговая нагрузка вырастет на 12-13 крон за пачку, что приведет к соответствующему росту цены.

Для лотерейного бизнеса налоги вырастут с 23 до 35% крон, и те, кто выиграет от миллиона крон, теперь должны будут выплачивать налог.

Стоимость внесения изменений в кадастр недвижимости с 1 января 2020 года вырастет с тысячи крон до двух тысяч.

Законопроект осталось подписать президенту Чехии.

Источник: idnes.cz