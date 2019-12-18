На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд

В 2016 году в Чехии вступил в силу закон, который ограничивает продажу товаров в праздничные дни. Закрыты должны быть все торговые точки общей площадью свыше 200 кв. метров. Работать в эти дни могут автозаправочные станции, аптеки, магазины в аэропорту, на вокзалах и в больницах.
К таким праздничным дням относятся 25 и 26 декабря. Они не относятся к государственным, а называются «прочие нерабочие дни».
24 декабря большинство крупных магазинов и супермаркетов закроются в 12:00. Некоторые могут работать до 11:00 или, напротив, до 14:00.
В следующий раз магазины прощадью больше 200 кв.м будут закрыты 1 января.
Источник: finance.cz