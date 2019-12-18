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На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд

На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд

Александра Кириченко 236 0
24 декабря, в Сочельник (или Щедрый день), еще можно будет сделать покупки в первой половине дня. В последующие дни крупные магазины работать не будут.
На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд

В 2016 году в Чехии вступил в силу закон, который ограничивает продажу товаров в праздничные дни. Закрыты должны быть все торговые точки общей площадью свыше 200 кв. метров. Работать в эти дни могут автозаправочные станции, аптеки, магазины в аэропорту, на вокзалах и в больницах.

К таким праздничным дням относятся 25 и 26 декабря. Они не относятся к государственным, а называются «прочие нерабочие дни».

24 декабря большинство крупных магазинов и супермаркетов закроются в 12:00. Некоторые могут работать до 11:00 или, напротив, до 14:00. 

В следующий раз магазины прощадью больше 200 кв.м будут закрыты 1 января.

Источник: finance.cz

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Темы
праздники магазины шоппинг Рождество в Праге Рождество
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