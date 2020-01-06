Завод Pilsen Steel уволит 500 сотрудников

Обанкротившийся завод Pilsen Steel, на котором с января 2019 года не работает производство, уволит 500 сотрудников. Это подтвердила председатель профсоюзной организации предприятия Иванка Смолкова. В компании останется около 50 человек.

В декабре управляющий в деле о несостоятельности Ярослав Брож заявил, что предприятие-банкрот должен купить стратегический производственный партнер, работающий в этой отрасли.

«На предприятии трудоустроены 477 человек, 47 из них останутся в компании, включая единственного человека из производства, а остальные занимаются административными вопросами», — сообщила Смолкова. По ее словам, они будут уволены после 20 января, поскольку должен истечь 30-дневный срок после уведомления.

Директор бюро по труду в Пльзене Зденек Новотны сказал, что в конце прошлого года компания представила уведомление о коллективных увольнениях, и подтвердил цифры, приведенные Смолковой. По словам Новотны, сокращения связаны с новым владельцем бизнеса. Люди покинут компанию 31 марта.

В рамках производства по делу о несостоятельности и банкротстве Pilsen Steel, которое началось 19 июня прошлого года, 87 кредиторов обратились к компании, которой, как утверждается, завод должен 9,4 млрд крон. Управляющий в деле о несостоятельности отклонил заявления кредиторов на сумму около 7,8 млрд крон, включая дебиторскую задолженность трех крупнейших кредиторов: российских банков Внешэкономбанк, «ВЭБ Капитал» и Международный инвестиционный банк.

Российские банки подали в суд заявления о взыскании с Pilsen Steel миллиардной дебиторской задолженности, но конкурсный управляющий завода признал лишь небольшую часть требований.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz