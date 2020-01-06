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Начался сезон распродаж: остерегайтесь фальшивых скидок

Начался сезон распродаж: остерегайтесь фальшивых скидок

Марина Комарова 1453 0
Торговые центры и онлайн-магазины сейчас предлагают значительные скидки на большую часть своего ассортимента и ожидают наплыва покупателей. Но будьте осторожны: не каждая скидка реальна. Некоторые продавцы используют различные ухищрения, чтобы привлечь как можно больше покупателей.
Начался сезон распродаж: остерегайтесь фальшивых скидок

По подсчетам экономиста Лукаша Кованды, чехи тратят на покупки в магазинах после праздников лишь на 5% меньше, чем в канун Рождества. Эксперты dTest предупреждают: вводящие в заблуждение коммерческие практики, которые запрещены законом, не теряют популярности. Некоторые магазины заманивают покупателей необоснованными объявлениями о высоких скидках в витринах или каталогах.

«Они полагаются на тот факт, что люди, приходя в магазин выбирать товар, не замечают, что покупают по вполне обычным ценам. Если цена, указанная в рекламе или каталоге, не совпадает с цифрой, которую вам сказали на кассе, настаивайте на продаже товара по более низкой цене, если нет явной ошибки», — рекомендует Эдуарда Гекшова, директор организации по защите потребителей dTest.

Перед покупкой товара со скидкой проверьте исходную сумму, по которой продавец предлагал товар. Соответствует ли она действительности? Посмотрите в своем мобильном телефоне, сколько стоит аналогичный товар в других магазинах.

Другой метод, используемый для введения клиентов в заблуждение, заключается в игре с размером шрифта. Перед огромными цифрами, указывающими размер скидки, вы можете не заметить написанное мелким шрифтом слово «до».

Если вы столкнулись с какой-либо ложной скидкой, не стесняйтесь обращаться в Чешскую торговую инспекцию, которая может наложить на продавцов-мошенников крупные штрафы.

«Предоставление скидки никоим образом не является основанием для ограничения вашего права возвращать товары, приобретенные через интернет, в течение 14 дней. Что касается гарантии, независимо от цены она составляет 24 месяца с момента получения товара», — отмечает Гекшова.

Источник: novinky.cz

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магазины скидки Чехия
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