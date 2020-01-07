Лимит для неплательщиков НДС могут увеличить до 2 млн крон

Представители оппозиции предложили увеличить ежегодный лимит, установленный для обязательной регистрации плательщиков НДС, с 1 млн до 2 млн крон. Правительственные партии ANO и ČSSD выступают против, однако коммунисты присоединились к инициативе.

Это предложение будет обсуждаться при подготовке налогового пакета на 2021 год: в случае принятия закона количество плательщиков НДС существенно снизится.

Так, художник Франтишек Грюнер имеет годовой оборот менее 2 млн крон, но НДС он платит уже около 20 лет. Это дополнительная финансовая нагрузка, поскольку приходится нанимать бухгалтера и следить за сроками сдачи отчетности каждые три месяца. Если бы он мог выбирать, он бы не стал платить этот налог.

Исполнительный директор Гильдии художников и декораторов Павел Жатечка считает, что повышение порога до 2 млн крон поможет многим индивидуальным предпринимателям. «Многие из них находятся на этой самой границе», — говорит он.

Сегодня в Чехии зарегистрировано около 422 тысяч бизнесменов с годовым оборотом менее 1 млн крон, которым не нужно регистрироваться в финансовом управлении в качестве плательщика НДС. Некоторые из них, однако, платят налог добровольно, потому что это им выгодно при ведении бизнеса с другими компаниями. Десятки тысяч людей могли бы улучшить свою финансовую ситуацию, если бы государство увеличило лимит до 2 млн крон в год.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова не согласна с предложением оппозиции. Причина не только в том, что бюджет потеряет около 3-4 млрд крон, но и в том, что менять данную границу запрещено правилами ЕС.

«Если бы мы хотели 2 млн, нам пришлось бы попросить об исключении. Это возможно, но это займет не несколько месяцев, а намного больше времени, что, на мой взгляд, не имеет смысла», — пояснила она.

Источник: ceskatelevize.cz