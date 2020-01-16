Количество иностранных работников в Чехии увеличилось до 13%

Чешская экономика все активнее использует иностранную рабочую силу: в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го количество работников-иностранцев увеличилось с 12,4 до 13%.

При этом в 2010 году данный показатель составлял всего 6%, сообщила эксперт Чешского статистического управления Ярмила Марешова. Большинство работников — граждане Украины, Словакии и Вьетнама. Также среди иностранных работников есть граждане России, Польши, Болгарии и Румынии.

В конце прошлого года в Чехии насчитывалось 567 тысяч иностранцев, причем 290 тысяч из них имели постоянный вид на жительство, 275 тысяч — временный вид на жительство, а 2500 числились беженцами.

При этом количество работающих иностранцев в конце 2018 года составляло 658,5 тысяч человек (в том числе 570 тысяч официально трудоустроенных, а остальные — индивидуальные предприниматели). Трудоустроенных иностранцев больше, чем зарегистрированных в стране, потому что часть из них являются гражданами ЕС, как, например, словаки.

Источник: novinky.cz