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В Чехию спустя три года вернулся птичий грипп

В Чехию спустя три года вернулся птичий грипп

Марина Комарова 391 0
Вирус птичьего гриппа H5N8 обнаружили в небольшом фермерском хозяйстве в деревне Штепанов-над-Свраткоу на востоке Чехии, сообщает Государственное ветеринарное управление.
В Чехию спустя три года вернулся птичий грипп

«Этот вид вируса смертелен для птиц, но случаи его переноса на человека до сих пор не зафиксированы», — сказал пресс-секретарь ветеринарного управления Петр Ворличек.

В указанном фермерском хозяйстве было 12 куриц, из них шесть умерли от вируса. Кроме того, там были три утки. Ветеринары принимают меры для ограничения очага заражения. Вся птица в хозяйстве была уничтожена, проведена дезинфекция.

Как уже сообщал 420on.cz, в начале года птичий грипп был зафиксирован в Польше, а также в Венгрии, Словакии и Румынии. 

Птичий грипп появился в Чешской Республике в 2017 году. Из-за этого вируса на чешских фермах было уничтожено 98 тысяч птиц.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Сельское хозяйство ЧР Чехия Болезни
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