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Иностранцы довольны чешскими зарплатами

Иностранцы довольны чешскими зарплатами

Марина Комарова 1243 0
Украинцы — наиболее распространенная категория иностранных работников в стране — на родине зарабатывают только 20% от своей средней зарплаты в Чехии, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ). Румыны и словаки получают около 40 тысяч крон в месяц, что больше, чем в среднем по республике (33 697 крон).
Иностранцы довольны чешскими зарплатами

По словам представителя ČSÚ Далибора Голы, в основном работники-иностранцы — это мужчины, которые работают сверхурочно, а каждый второй из них трудится на фабрике или заводе в качестве неквалифицированного персонала. Статистика подтверждает, что украинцы и болгары выполняют здесь самую тяжелую работу, и в среднем они зарабатывают меньше всего — от 25 000 до 30 000 крон. 

«Мы приехали из Донецка. Моя мама живет в Швейцарии, мы с мужем живем в Праге. Это красивый город, полный возможностей, здесь безопасно», — говорит стоматолог Валерия. Ей еще нет тридцати лет, она стала работать в поликлинике в Праге 6, и у нее уже много пациентов. Муж Валерии работает в области информационных технологий. Сначала они снимали жилье на окраине, а через два года переехали в небольшую съемную квартиру ближе к центру.

41-летний Сергей работает строителем обычно по 14 часов в день без выходных. «Я построил дом в Украине, но для чего он нужен? Там нет работы», — говорит он и показывает фотографию. На снимке трое детей. «Я здесь, моя жена путешествует по Европе. Мы почти не видимся», — говорит он.

Еще один украинец, Дмитрий, открыл строительную компанию, которая строит и реконструирует дома и квартиры для чешских VIP-персон из области спорта и бизнеса. Он встает в четыре часа утра, возвращается домой около десяти вечера. С женой, которая ждет ребенка, они проводят вместе только несколько часов в воскресенье.

Торговая палата Чешской Республики сообщила, что в прошлом году обработала более трех тысяч заявок компаний на 15 400 работников из Украины и еще 1375 человек из других стран в рамках ускоренного набора квалифицированной рабочей силы из-за рубежа.

Граждане Украины, Словакии и Вьетнама составляют более половины от общего числа иностранцев, которым разрешено находиться в Чешской Республике. 13% работников в стране являются иностранцами. «Во многих секторах они абсолютно необходимы», — подчеркнул Голы.

Источник: novinky.cz

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Темы
работа иностранцы Чехия
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