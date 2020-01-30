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Правительство Чехии может запретить авиаперелеты из Китая

Правительство Чехии может запретить авиаперелеты из Китая

Марина Коханкова 19 0
Авиарейсы из Китая в Чехию могут быть приостановлены из-за распространения коронавируса типа 2019-нКоВ. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш.
Правительство Чехии может запретить авиаперелеты из Китая

«Если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, я бы предложил правительству в понедельник временно запретить все полеты из Китая», — сказал Бабиш.

При этом в воскресенье министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что запрет на прямые рейсы между Китаем и Чешской Республикой не является рациональной мерой, поскольку пассажиры могут продолжать использовать стыковочные рейсы в таких центрах, как Дубай и Доха. 

По словам Бабиша, министр иностранных дел Томаш Петржичек в настоящее время рассматривает вопрос о возвращении чешских граждан, проживающих в Китае.

«В связи с отменой авиаперелетов другими странами, к нам начинают обращаться граждане Чехии, которые там живут и не могут вернуться домой», — заявил премьер в четверг. Если проблема не будет решена до субботы, в Китай может быть направлен правительственный спецрейс.

Четыре чеха проживают в китайском городе Ухань. По данным чешских властей, двое из них (студенты) попросили об эвакуации. Двое других уже давно живут в Китае и не собираются возвращаться в Чехию.

Об отмене авиарейсов в Китай уже заявили некоторые авиакомпании, например, British Airways и Lufthansa.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Китай авиакомпании самолёт Чехия Андрей Бабиш правительство
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