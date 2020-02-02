Все больше чехов меняют работу — удержать их не может даже высокая зарплата

Зарплаты растут, но все больше людей недовольны своей работой. Часто они жалуются на общую атмосферу в компании или на своих руководителей, свидетельствуют результаты опроса компании Randstad.

За последние шесть месяцев 20,5% чехов сменили работу. Более 20% в настоящее время активно ищут другую работу (6,9%) или более интересные возможности трудоустройства в другой компании (15,3%). Согласно опросу, 45% респондентов недовольны текущей ситуацией.

«По сравнению с предыдущим периодом значительно больше опрошенных сменили работу из-за неудовлетворенности своим работодателем. В прошлом году заработная плата увеличилась, и компании улучшили свои условия труда», — отметила Алжбета Гонсова из компании Randstad.

Чаще всего чехи меняют работу в таких областях, как телекоммуникации, логистика, гостиничное дело, общественное питание, банковская сфера, страхование.

«Когда я дежурю, я разговариваю по телефону с отделениями фирмы по всей Европе, иногда до четырех утра. Они звонят, даже если это не ваша смена, и ожидают немедленного решения и последующего отчета», — говорит уроженец Южной Моравии Петр, менеджер по ИТ-поддержке в чешской штаб-квартире крупной розничной сети, добавляя, что он должен быть на связи 24 часа в сутки. С другой стороны, у него очень хорошая зарплата, которую сложно получить в этом регионе, работая в другой фирме.

Томаш и Мария родом из Южной Чехии, но окончили университет и сделали карьеру в Праге. Оба работают в телекоммуникационной компании и занимаются продвижением бизнеса, при этом в Праге они не живут уже пять лет. Они переехали в небольшую деревню в районе Пршибрам, примерно в шестидесяти километрах от Праги.

«Я езжу в город только один раз в неделю, делая повседневную работу из дома на ноутбуке. По цене пражской квартиры мы купили дом в деревне и реконструировали его. Мы рады, что больше не живем в городе», — говорит Мария.

Источник: novinky.cz