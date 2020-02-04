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Каждый чех должен банкам в среднем 164 тысячи крон

Каждый чех должен банкам в среднем 164 тысячи крон

Марина Коханкова 244 0
Общая сумма задолженности чешских семей перед банками и кредитными организациями в декабре составила 1,75 трлн крон. Это почти на 100 млрд больше, чем в предыдущем году. Таким образом, каждый чех имеет долги перед банками в размере 164 000 крон.
Каждый чех должен банкам в среднем 164 тысячи крон

Доля ипотечных кредитов неуклонно растет: в настоящее время на них приходится 76% общего объема займов, выданных чешским семьям. В 2002 году этот показатель составлял 57%.

Доля проблемных кредитов, когда заемщик не платит более 90 дней, составляет 1,7%. У ипотеки этот показатель ниже — 1,3%. Потребительские кредиты не выплачивают в срок около 3,9% заемщиков. Чаще всего проблемы с выплатой возникают у жителей Карловарского и Устецкого краев, и, наоборот, наиболее дисциплинированные заемщики проживают в Праге и на Высочине.

В октябре 2018 года ČNB выпустил ряд правил, призванных предотвратить возникновение чрезмерной задолженности. Банки должны выдавать ипотечные кредиты, покрывающие до 80% стоимости имущества (в исключительных случаях — до 90%). На погашение ипотеки и других долгов не должно уходить более 45% чистого ежемесячного дохода заявителя (показатель DSTI), а общая сумма долга не может более чем в девять раз превышать его годовой чистый доход (DTI).

Однако эти требования не имеют юридической силы. В конце 2019 года ČNB заявил, что банки соблюдают ограничения DSTI и DTI. Тем не менее они превышают рекомендуемый объем выдачи ипотечного кредита, оформляя договоры на сумму свыше 80% стоимости имущества. 

Европейский совет по системным рискам (ESRB) рассматривает Чешскую Республику как страну с относительно низким уровнем задолженности домохозяйств. Долг чехов перед финансовыми учреждениями составляет 60% дохода домохозяйств (до вычета налогов). Примерно такая же ситуация в Италии и Польше. Главные должники в ЕС — датчане, где домохозяйства должны банкам около 235% своего валового дохода. 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
банки кредитование Чехия задолженность
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