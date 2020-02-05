«Аэрофлот» ввел новые правила регистрации для пассажиров, вылетающих из Праги

«Аэрофлот» ввел новые правила регистрации на рейсы Прага — Москва. С 1 февраля 2020 года регистрация на них в аэропорту чешской столицы открывается за 2 часа 20 минут и заканчивается за 60 минут до вылета.

Это решение обусловлено особенностями предполетного досмотра в первом терминале аэропорта имени Вацлава Гавела. Оно призвано облегчить пассажирам прохождение аэропортовых формальностей и повысить пунктуальность на данном направлении. «Аэрофлот» просит пассажиров, вылетающих из Праги, прибывать на регистрацию заблаговременно.

В сообщении авиакомпании подчеркивается, что «Аэрофлот» последовательно улучшает показатели пунктуальности за счет внедрения различных эффективных мер, в числе которых строгое выполнение правил посадки на рейс.

Источник: aeroflot.ru