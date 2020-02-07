В 2019 году Чехию посетили 22 млн туристов

Чешские отели, пансионаты и кемпинги в прошлом году приняли рекордные 22 млн гостей. Это на 3,5% больше, чем в 2018 году. Количество туристов, прибывающих в республику, растет седьмой год подряд.

Прошлый год также был рекордным по количеству ночей, проведенных в отелях. Согласно данным Чешского статистического управления, этот показатель составил 57 млн. С точки зрения количества прибывших и ночевок посещаемость возросла почти во всех регионах. «Только в регионе Высочина произошло небольшое снижение количества ночевок, на 0,4%, из-за снижения интереса со стороны иностранцев», — сообщают авторы исследования.

В прошлом году в отелях и пансионатах было больше чехов, чем иностранных гостей. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го объем внутреннего туризма увеличился на 4,4% — до 11,1 млн человек, а иностранных туристов стало больше на 2,6% — 10,9 млн гостей. Тем не менее статистики указали, что увеличение количества иностранных туристов было почти вдвое скромнее, чем в 2017-2018 годах.

В прошлом году большинство иностранных гостей снова приехали из соседней Германии (около 2 млн человек). За немцами следуют словаки и поляки. Количество посетителей из Китая и Южной Кореи в прошлом году уменьшилось.

Источник: ceskatelevize.cz