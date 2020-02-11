Аналитики сравнили зарплаты в странах Вышеградской четверки

В большинстве сфер деятельности в рамках стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) самые высокие зарплаты отмечены в Праге. Об этом свидетельствует исследование, проведенное агентством Grafton Recruitment.

«Рынок труда в Чехии является наиболее развитым. По сравнению со Словакией, Венгрией и Польшей мы по-прежнему предлагаем самые высокие заработные платы, что может быть стимулом для соискателей из соседних стран», — рассказал Мартин Мало из Grafton Recruitment. По его словам, лучшие условия в области трудовой миграции предлагают традиционно Чехия и Словакия. И все чаще поляки приезжают на работу в Чехию.

При сопоставлении заработных плат в странах V4 выяснилось, что меньше всего получают работники на производстве в Польше. Их зарплата составляет около 14 тысяч крон. Сотрудник, занимающий аналогичную должность в Чехии, получает 18 тысяч крон, а в некоторых областях производства зарплата может достигать и 32 тысяч крон. Сварщик в Словакии зарабатывает около 36 тысяч крон, тогда как в Чехии его доход может составлять 45 тысяч крон.

Руководитель завода или фабрики в Чехии может получать от 100 тысяч до 210 тысяч крон, в Словакии — от 103 тысяч до 205 тысяч, а Польше — от 108 тысяч до 239 тысяч крон.

Среди программистов наиболее низкую зарплату получают сотрудники ИТ-компаний в Братиславе (около 35 тысяч крон), а самую высокую — в Будапеште (47 тысяч). В Праге на аналогичной должности специалисты с трехлетним опытом работы получают 45 тысяч крон и выше. Зарплата руководителей ИТ-отделений в перечисленных странах может достигать 126 тысяч крон.

Зарплаты руководителей в области торговли и маркетинга самые высокие в Польше (от 84 тысяч до 179 тысяч крон). В Чехии этот показатель составляет от 70 тысяч до 150 тысяч крон, в Словакии всего 64 тысячи — 92 тысячи.

Что касается сферы финансов, лучше всего ситуация в Чехии и хуже всего — в Словакии. Так, например, директор по финансам в Словакии может заработать в среднем 770 тысяч крон, тогда как в Праге на аналогичной должности он получит около 220 тысяч крон в месяц.

Главный бухгалтер в Словакии зарабатывает от 33 тысяч до 69 тысяч крон, в Чехии — от 40 тысяч до 100 тысяч крон, в Венгрии — от 51 тысячи до 79 тысяч, а в Польше — от 51 тысячи до 96 тысяч крон.

Источник: novinky.cz