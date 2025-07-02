«Заплатите налог» — мошенники снова пытаются обмануть доверчивых жителей Чехии

О новой волне подобных сообщений финансовая администрация сообщила во вторник. Хотя в прошлом мошенники также пробовали обманывать с помощью SMS-сообщений, в настоящее время атаки ведутся в основном через поддельные электронные письма.



Их можно распознать с первого взгляда по неправильному адресу, с которого отправлено электронное письмо. Одна из зафиксированных афер, например, была осуществлена с адреса info@financni-zprava.cz.







Настоящий домен финансовой администрации — @fs.gov.cz.



«Финансовая администрация никогда не отправляет платежные требования по электронной почте или SMS. Если налогоплательщик получает сообщение с требованием оплаты, которое не отправлено с адреса, заканчивающегося на @fs.gov.cz, то, скорее всего, это



Если вы не уверены в подлинности полученного сообщения, немедленно обратитесь к своему налоговому инспектору. Для связи используйте только контакты, указанные на сайте финансовой администрации.



Как распознать поддельное электронное письмо? «Финансовая администрация никогда не отправляет платежные требования по электронной почте или SMS. Если налогоплательщик получает сообщение с требованием оплаты, которое не отправлено с адреса, заканчивающегося на @fs.gov.cz, то, скорее всего, это мошенничество », — заявила генеральный директор Финансовой администрации Чешской Республики Симона Хорнохова.Если вы не уверены в подлинности полученного сообщения, немедленно обратитесь к своему налоговому инспектору. Для связи используйте только контакты, указанные на сайте финансовой администрации.

Поддельные сообщения приходят с неофициального адреса, который не имеет никакого отношения к финансовой администрации. Были зафиксированы фишинговые сообщения, например, с домена @financni-zprava.cz, при этом правильным доменом является @fs.gov.cz.

Текст сообщения создает у вас ощущение срочности или угрожает санкциями. В подобных случаях спешить определенно не стоит.

Предполагаемый долг, как правило, очень низкий, чтобы побудить получателя к быстрой оплате без предварительной проверки причины его возникновения у налогового органа.

Хотя мошеннические сообщения с годами совершенствуются, в них все еще часто можно найти орфографические ошибки или непонятные формулировки. В таком случае следует насторожиться и проверить подлинность сообщения непосредственно у налогового органа. При этом используйте только официальные контакты.

Фишинговые электронные письма часто содержат ссылки на «детали платежа» или имеют вложения в виде документов. Никогда не нажимайте на ссылки и не открывайте вложения. В противном случае вы можете заразить свой компьютер или мобильный телефон вирусом.