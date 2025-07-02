«Заплатите налог» — мошенники снова пытаются обмануть доверчивых жителей Чехии
2 июля 2025
21:00
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Финансовое управление Чешской Республики зафиксировало новую волну агрессивных электронных писем, с помощью которых киберпреступники выманивают деньги у доверчивых людей. Они пытаются запугать их неуплатой налогов, при этом злоупотребляя названием и логотипом финансового управления.
О новой волне подобных сообщений финансовая администрация сообщила во вторник. Хотя в прошлом мошенники также пробовали обманывать с помощью SMS-сообщений, в настоящее время атаки ведутся в основном через поддельные электронные письма.
Их можно распознать с первого взгляда по неправильному адресу, с которого отправлено электронное письмо. Одна из зафиксированных афер, например, была осуществлена с адреса info@financni-zprava.cz.
Их можно распознать с первого взгляда по неправильному адресу, с которого отправлено электронное письмо. Одна из зафиксированных афер, например, была осуществлена с адреса info@financni-zprava.cz.
Настоящий домен финансовой администрации — @fs.gov.cz.
«Финансовая администрация никогда не отправляет платежные требования по электронной почте или SMS. Если налогоплательщик получает сообщение с требованием оплаты, которое не отправлено с адреса, заканчивающегося на @fs.gov.cz, то, скорее всего, это мошенничество», — заявила генеральный директор Финансовой администрации Чешской Республики Симона Хорнохова.
Если вы не уверены в подлинности полученного сообщения, немедленно обратитесь к своему налоговому инспектору. Для связи используйте только контакты, указанные на сайте финансовой администрации.
Как распознать поддельное электронное письмо?
- Поддельные сообщения приходят с неофициального адреса, который не имеет никакого отношения к финансовой администрации. Были зафиксированы фишинговые сообщения, например, с домена @financni-zprava.cz, при этом правильным доменом является @fs.gov.cz.
- Текст сообщения создает у вас ощущение срочности или угрожает санкциями. В подобных случаях спешить определенно не стоит.
- Предполагаемый долг, как правило, очень низкий, чтобы побудить получателя к быстрой оплате без предварительной проверки причины его возникновения у налогового органа.
- Хотя мошеннические сообщения с годами совершенствуются, в них все еще часто можно найти орфографические ошибки или непонятные формулировки. В таком случае следует насторожиться и проверить подлинность сообщения непосредственно у налогового органа. При этом используйте только официальные контакты.
- Фишинговые электронные письма часто содержат ссылки на «детали платежа» или имеют вложения в виде документов. Никогда не нажимайте на ссылки и не открывайте вложения. В противном случае вы можете заразить свой компьютер или мобильный телефон вирусом.
Если вы уже нажали на ссылку или вложение, отправили деньги или ввели свои данные и номера карт, следует немедленно обратиться в свой банк и связаться с полицией.
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